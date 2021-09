Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla a Dazn dopo il ko casalingo contro la Fiorentina: “A cosa sto pensando? Sto pensando al Villarreal, che non abbiamo il tempo di rammaricarci di questa gara, nella quale abbiamo fatto tante cose buone. Pochi gol fatti? Qualcuno ce lo tolgono… Per quello che abbiamo prodotto in queste due partite in casa, non siamo stati particolarmente prolifici. Il risultato negativo non è solo dovuto a quello, comunque”:



GLI EPISODI - “Dovete commentarli voi, chi sa di regolamento. Non si capisce più niente, troppe interpretazioni, quando ci viene spiegato è tutto molto chiaro, quando viene fatto si fa fatica. Questi sono episodi dove si ha il tempo di vedere, dove si possono dare decisioni univoche. Sui falli di mano non ne parliamo, possiamo scrivere un’antologia… Sono situazioni diverse da quelle che vengono istruite durante la settimana”.



LA QUALITA’ DEI SINGOLI - “Nel secondo tempo a forza di attaccare così si creano spazi. Non abbiamo tirato, ma abbiamo creato situazioni pericolose, poi è chiaro che l’ultimo passaggio non è stato così come nel secondo tempo, ma le partite vanno valutate nei 90 minuti, dove abbiamo fatto molto”.