Atalanta, Gasperini prova a recuperare Djimsiti per il Lecce

AFP via Getty Images

Arrivano in modo diverso, Atalanta e Lecce, alla gara di domenica alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo inizialmente in programma per questa sera (arbitra La Penna di Roma 1, diretta tv su Dazn).Il Lecce, sconvolto per la scomparsa improvvisa del suo fisioterapista quarantasettenne Graziano Fiorita, trovato morto giovedì mattina in camera d’albergo a Coccaglio dove era in ritiro la squadra,. Dopo tante polemiche, ha deciso di programmare una breve rifinitura domani mattina al Via del Mare, prima di riprendere l'aereo per Bergamo.

L'Atalanta invece questa mattina a Zingonia ha svolto una seduta completa e con le 48 ore in più di preparazione,reduce da un trauma distorsivo alla caviglia destra nel match di San Siro, che si è aggregato parzialmente al gruppo. Domani pomeriggio è in programma il suo provino definitivo nella rifinitura della vigilia. Se non partirà titolare, Toloi e Kossounou sono pronti a dividersi la retroguardia con Hien. Altrimenti, Gasperini potrebbe riproporre ancora. In avanti il tridente pesante De Ketelaere-Retegui-Lookman.