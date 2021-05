Al termine del successo di Genova, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky: "Era difficile pensare di arrivare in Champions per tre anni di fila. Quest'anno ancora di più, perché ripetersi è sempre difficile. La squadra ha avuto una grandissima reazione da dicembre in poi, ci è arrivata con una giornata di anticipo nonostante una concorrenza acerrima quest'anno. Quella di quest'anno ha un sapore migliore".



SULLA PARTITA - "Il calcio è una cosa strana: c'è la componente fisica e atletica, poi a volte si stacca la spina. Volevamo chiudere oggi il campionato e arrivare in Champions, abbiamo fatto un primo tempo notevole. Poi ci siamo fermati, prendendo 3 gol con la partita in assoluto controllo. Nel finale abbiamo dovuto soffrire anche per merito del Genoa".



SULLA FINALE DI COPPA ITALIA - "Indubbiamente sarebbe il coronamento di queste stagioni, anche se tre Champions di fila ci rendono convinti di aver vinto tanto lo stesso. La ciliegina sarebbe il coronamento".



SUL PRIMO POSTO - "Dipende dalle annate. Squadre come l'Inter fanno 11 vittorie di fila, sono veramente tante. Abbiamo alzato il range, ora siamo vicino agli 80 punti. Non so, noi cerchiamo di migliorarci, abbiamo vinto 13 delle ultime 16. Noi partiamo sempre con grande umiltà per migliorare noi stessi come squadra e gioco".