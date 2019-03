Al netto delle polemiche su quanto accaduto nel tunnel di Marassi col segretario della , questo è il commento disulla preziosa vittoria della suacontro i blucerchiati:. Oggi davvero non era facile, per una serie di situazioni che si sono create in campo. La vittoria di oggi è stra-meritata, ed è una gran soddisfazione per i miei giocatori, che oggi hanno fornito una gran prestazione.Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, pur poco concreto negli ultimi 16 metri.. Andati in vantaggio con Zapata, abbiamo avuto: al di là del rigore per la Samp, ci sono state alcune ammonizioni eccessive per noi e falli nei nostri confronti non sufficientemente puniti.Ci dà una forte spinta in classifica, i punti conquistati fuori casa sono sempre fondamentali. Abbiamo allontanato una rivale come la Sampdoria, dopo aver allontanato la Fiorentina la scorsa settimana. Ma la classifica è ancora molto corta: ci sonocome Torino, le milanesi e le romane, che sono attrezzate per raggiungere i loro obiettivi.Abbiamo bisogno dunque di, e questa vittoria ci permette di tenere bene il passo".