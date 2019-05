Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla a Radio Rai: "Quarto posto meritato? Questo sì, gli esami superati sono tutti di alto livello contro grandi squadre, anche per partite giocate e meritate sul campo, in questo momento abbiamo la posizione che meritiamo. Le parole di Ranieri? Arrivati a questo punto la posta è molto alta per tutti, ognuno utilizza i suoi mezzi, Ranieri è una persona corretta, lo ha detto per stimolare la Lazio, l'obiettivo erano loro e non l'Atalanta, noi abbiamo superato una squadra forte ma oggi l'Atalanta è stata fortissima".



MIGLIOR MOMENTO - "E' una grande momento, sì direi di sì, per la continuità di risultati, anche con il Genoa abbiamo ottenuto tanto ma non mi era mai successo così di continuo, stiamo facendo grandi risultati e tanti di questi giocatori potrebbero giocare in grandi squadre".