ha parlato in conferenza stampa via Zoom alla vigilia delfino alla fine per battere al momento giusto Benzema e compagni,“Domani è passato un anno da Valencia, orta giochiamo contro il Real che era già favorito ma dopo il risultato d'andata lo è ancora di più.“Dobbiamo fare una buona partita a tutti i costi, ma, noi metteremo in campo tutte le nostre caratteristiche migliori. Vorremmo proporci facendoperché giochiamo contro una delle squadre più titolate”."Il coefficiente di difficoltà è sempre più alto,, però è palese la crescita di questa squadra in questi anni e noi siamo orgogliosi di essere ancora dentro. Vedremo durante la partita quali sono tutte le nostre chance., ma il Real può fare gol in tanti modi, potremo avere più o meno chance, noi ci proporremo e metteremo in campo le nostre possibilità".dalla contusione smaltita in poco tempo. Siamo tutti pronti al di fuori die Freuler che è squalificato, oltre a Kovalenkoche non è in lista, gli altri sono pronti per giocare domani. La vittoria più bella delle 300 in carriera? Quella di domani se arriva...ce ne sono state tante, la prossima sarà sempre la più bella!"."Credo che da diversi mesi la squadra ha d’aggiunta una solidità diversa e un approccio diverso, difficile da superare, lo evidenziano i risultati che nascono dalla nostra capacità di contenere bene, ora dobbiamo mettere le basi per fare qualcosa di più. La partita va vista nei 90’ e se stiamo sempre in partitaFinora è stata una Champions difficile ma abbiamo raccolto 11 puntiAdesso incontriamo il Real, domani può dare una svolta diversa".Indubbiamente penso che riguardi tutte le squadre che partecipano alle coppe, sia alla Champions che all’Europa League. Difficile mantenere lo stesso rendimento per tante gare di fila. Domani vedremo come si evolve la partita, noi conosciamo bene l’avversario ee abituati a trovare tante squadre con la difesa a tre,. Pessina gioca! Abbiamo la preparazione per adattarci e fare le nostre scelte"."È difficile in Europa a questi livelli, il Bayern e il City possono sembrare le squadre più forti peròdipende come ci si arriva alla fase finale, tante partite e infortuni da un mese all’altro possono spostare il valore ma sono comunque tutte fortemente competitive"."Non è rabbia quella che avevo al termine della gara d'andata, maDomani c’è un un'altra partita e siamo dentro in qualche modo. È più difficile ma. In tutte queste partite di Champions era fondamentale poterci misurare per vedere a che livello siamo"."Abbiamo preso anche batoste con Dinamo Zagabria, City e Liverpool ma, si possono mettere anche pullman davanti all'area ma non è stata la nostra filosofia, non vogliamo rinunciare., il Real è una squadra di altissimo valore tecnico. Solo lì in base alla serata e alla nostra capacità di sviluppare il nostro gioco capiremo se ci sono delle chance"."Ho potuto ammirare l'alto livello tecnico della squadra, difficile da contrastare, giocano con grande velocità e precisione, devi essere sempre molto attento.Domani poi avrà recuperato diversi infortunati".