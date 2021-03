Prosegue al 'Centro Bortolotti' di Zingonia il cammino d'allenamento dell'Atalanta: la squadra di Gian Piero Gasperini sta preparando la trasferta di martedì sera - ore 21 - contro il Real Madrid. Come riferisce il sito ufficiale della società orobica, Hateboer e Sutalo hanno lavorato a parte. Buone notizie evidentemente sul fronte Djimsiti, rientrato in gruppo. Domani mattina l'ultima seduta, prima della partenza per la Spagna.