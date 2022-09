Contro la Fiorentina, domenica 2 ottobre (ore 18,00) Gian Piero Gasperini potrà contare anche su Nadir Zortea. L'esterno dell'Atalanta non aveva preso parte alla trasferta dello 'Stadio Olimpico' di Roma per via di un problema fisico: la scorsa stagione, con la maglia della Salernitana, aveva collezionato 29 presenze con 1 gol e 2 assist in Serie A, mentre dall'inizio dell'attuale campionato ha accumulato 92 minuti complessivi in 5 spezzoni di gara.