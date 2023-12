In vista del match contro il Bologna, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni:



IL RECUPERO DI SCAMACCA - "Non abbiamo recuperato solo Scamacca, abbiamo tutta la rosa a disposizione tranne Toloi e Palomino. Indubbiamente abbiamo fatto una bella striscia di vittorie la scorsa settimana, ma nel calcio si azzera tutto subito e domani c'è un'altra gara molto importante".



IL BOLOGNA - "Hanno fatto cose eccezionali ultimamente, anche con la qualificazione contro l'Inter in Coppa Italia. Non è un avversario imprevisto per l'Europa, stanno facendo molto bene già dalla seconda parte della passata stagione e meritano la classifica che hanno. Saranno una concorrente per la qualificazione alle coppe. Freuler è un bel pezzo di storia dell'Atalanta, loro hanno grande entusiasmo visto che da anni non erano così in alto in classifica. All'inizio lo avevamo anche noi, cerchiamo di portarlo avanti ogni anno".



THIAGO MOTTA - "Era un giocatore straordinario per la tranquillità e la sicurezza tecnica che aveva. La sua squadra ha un po' queste caratteristiche. Sarà bello rivederci, anche sfidandosi in una partita così importante".



LA SUPERLEGA - "Bisogna capire che si parla di una cosa diversa rispetto a quella che fu bocciata. Siamo comunque uniti nel dire che il calcio deve essere di tutti e con la meritocrazia al primo posto".



REGALO DI NATALE - "Niente dal mercato, spero che tutti i miei giocatori stiano bene".