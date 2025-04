Getty Images

Dopo tre sconfitte consecutive serviva una scossa all'Atalanta, che ha battuto 2-0 il Bologna nello scontro diretto per la Champions. Al termine dell'incontro Gian Piero Gasperini ha analizzato la prestazione dei nerazzurri ai microfoni di Dazn: "Siamo molto contenti. Queste partite valgono doppio, anche per la classifica. Siamo soddisfatti di aver vinto dopo partite in cui abbiamo raccolto meno di quello che avremmmo dovuto e potuto raccogliere".



GOAL IMMEDIATO - “Segnare subito aiuta a impostare un altro tipo di partita. Il goal di Pasalic ci ha fato un vantaggio ulterirore. Le partite con Inter e Lazio non sono state negative, ma è il risulltato che determina i giudizi. Oggi siamo stati più concreti, abbiamo messo qualcosa in più. Dobbiam empre giocare così. Con il goal immediato ci siamo compattati e abbiamo potuto sfruttare le ripartenze. Abbiamo avuto buone opportunità: potevamo essere più precisi".

Ha giocato tutte le partite. ConQuesta prestazione alza il livello della squadra e il suo livello".

KOLASINAC - "Ha accusato una piccola distorsione al ginocchio, dovremo valutare l’entità ma lui è un Highlander“.