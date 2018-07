Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport: ecco le sue dichiarazioni.



RONALDO ALLA JUVE - "Non so come si ferma, è arrivato un grande giocatore che ci voleva in Italia, darà smalto a tutto il campionato e un ritorno al passato, quando arrivavano grandi giocatori".



EUROPA LEAGUE - "Il nostro ritiro? Aspettiamo la sentenza del TAS, lavoriamo come se dovessimo giocare i preliminari ma è tutto condizionato: arrivati a questo punto pensiamo di andare direttamente ai gironi di Europa League, ma staremo a vedere. Gli stimoli non mancano, avremo una stagione ricca di impegni visto che giocheremo su tre fronti. Questo è molto impegnativo e ci metteremo tanto entusiasmo, come lo scorso anno".



MERCATO - "Gomez si allena bene, non ha mai iniziato la stagione con queta determinazione: le voci non hanno concretezza e non ci pensiamo. Zapata è un ottimo colpo che rafforza il nostro potenziale offensivo, abbiamo perso giocatori importanti ma li vogliamo rimpiazzare al meglio. Il centrocampista? Ci stiamo muovendo, eravamo già contati l'anno scorso ma per fortuna non abbiamo avuto infortuni. Cristante è uscito e serve altro per avere una rosa ampia. Visto il colpo CR7 non è da escludere che in A arrivino grandi nomi".



PASALIC - "Tutti i nomi che si fanno mi piacciono, ma non siamo gli unici a seguirli. La chiusura del mercato è stata anticipata, ma credo che si farà comunque molto all'ultima settimana".



PETAGNA - "I nostri giocatori sono nel mirino di molti club, ma finché saranno qui si alleneranno e saranno a disposizione".