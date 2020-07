Neanche il tempo di gioire per aver battuto il Cagliari, conquistando l'ottava vittoria consecutiva in Serie A, che per l'Atalanta è già tempo di pensare alla Sampdoria. E per Gasperini, di fare delle scelte... di formazione.



A centrocampo la prestazione di Tameze ha stupito tutti, tifosi ed addetti ai lavori. Difficilmente, però, il tecnico di Grugliasco lo schiererà nuovamente titolare mercoledì: pronto Freuler. Così come tornerà tra i pali Gollini. In difesa, invece, la squalifica di Palomino permetterà a Toloi di riguadagnare una maglia, insieme a Caldara e Djimsiti. E poi spazio ai titolarissimi, anche se sabato ci sarà la Juventus...



ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata.