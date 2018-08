Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha commentato ai microfoni del canale ufficiale del club la vittoria degli orobici per 4-1 nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League contro l'Hapoel Haifa.



Queste le sue dichiarazioni: "È un risultato molto largo, ci sta tutto perché ci sono state altre situazioni, abbiamo preso dei pali. È un risultato molto buono. In queste partite ci sono sempre delle svolte, gli episodi contano, bisogna giocarle sempre con concentrazione. I ragazzi sono bravi sotto questo aspetto, non sbagliano mai approccio, qualche volta succede anche di prendere gol o di non essere nella migliore giornata. Sono sempre positivi, abbiamo un gruppo ormai storico, in queste cose non sbagliano di sicuro. Il risultato ci permette di programmare il ritorno in un certo modo, avremo la prima di campionato e poi il terzo turno. Inizia una fase molto impegnativa, ho la sensazione che possiamo pagare di più rispetto all'anno scorso".