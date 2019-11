Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky al termine del bel 2-0 sulla Dinamo Zagabria: "Il risultato, vista la partita, ci sta stretto. Il primo tempo è stato combattuto, nel secondo abbiamo dominato in lungo e in largo. Con un paio di gol in più eravamo più contenti, ma volevamo vincere e l'abbiamo fatto bene. Abbiamo dimostrato che l'andata è stata un episodio. Volevamo fare una prestazione simile al campionato, lì le facciamo spesso. Il Papu? In queste circostanze si esalta, lui come tutta la squadra".



SU MURIEL - "Ha fatto molto bene, poteva segnare di pià ma ha lavorato bene".



In conferenza stampa, invece, Gasperini ha dichiarato: "Le occasioni sono tante tante, il primo tempo è stato duro, loro hanno giocatori di valore ma la traversa è stata una delle pochissime occasioni".



SULLE DIFFERENZE CON L'ANDATA - "E' cambiato molto, eravamo a inizio stagione. Non siamo stati pronti, la condizione oggi era nettamente superiore. Abbiamo giocato da squadra che sta bene in Champions, dando un senso a questa manifestazione".



SU ILICIC - "E' partito fuori perchè mi serviva Muriel, che come punta centrale ha fatto molto bene. Quando è entrato, ha avuto le sue chances".



SULL'ESSERE CINICI - "Più che cinici dobbiamo essere precisi. Sono state occasioni clamorose, nel primo tempo c'era tensione, poi ci siamo rilassati".



SU MURIEL - "Vedremo domani, penso sia un affaticamento. Sono fiducioso".