Atalanta, Gasperini: "Rosso a Ederson? Un applausino. L'arbitro ha rovinato la gara, assurdo penalizzarci così"

L'allenatore dell'Atalanta,ha parlato a Dazn nell'immediato post-partita dello scontro Scudetto perso per 2-0 contro l'Inter e in cui, a far discutere è stato il rosso per doppio giallo rifilato ad Ederson che ha portato poi anche alla sua espulsione avendo, già a gara in corso, accusato gli arbitri di"Questo ha rovinato il finale di partita ed è un peccato, per la squadra ma anche per gli avversari e per la gente. Non c'erano i presupposti per questo. C'erano altri 20 minuti altrettanto avvincenti".

"Assolutamente ha esagerato, ci sono stati altri episodi da giallo come su Bellanova. Ederson è un giocatore corretto, è vero che ha sbagliato sull'applauso ma l'arbitro ha rovinato la gara. Ci sono episodi e parole molto peggiori di un applausino. Dopo la partita è scaduta ed è un peccato, era una partita bella tra la prima e la terza. Rovinarla è brutto per tutti"."Nel primo tempo le abbiamo prese tutte. Poi un tifoso è stato male e la partita è stata sospesa sia per noi che per loro. Non sono sicuramente episodi fortunati e noi dovevamo essere più attenti. Noi con l'Inter subiamo spesso gol così, evidentemente sono più forti di noi. Detto questo, la partita aveva ancora tanto da dire ed è stato veramente assurdo penalizzarci così".

"Ci sono 9 partite dopo la sosta, dobbiamo ritrovare la forza di giocarle al meglio. Non usciamo ridimensionati, abbiamo giocato contro una delle migliori squadre in Europa e quindi del mondo cercando di ribattere e di vincere. Di differenza c'è stato il palo di Thuram, per il resto abbiamo creato qualche pericolo più noi. L'Atalanta deve essere molto orgogliosa di queste partite".