L'vince 4-1 contro laal Gewiss. Nel post partitaha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni:"Io ho una stima incredibile di Luis. Come giocatore e come ragazzo. Sta attraversando un bellissimo momento. In altri periodi non siamo riusciti a trovare la condizione, ora vedo anche in allenamento che quando tira tira bene e ha spunti importanti. Se fa qualche errore o sbaglia qualcosa io so che lui sa fare cose che pochi giocatori sanno fare in Serie A. E' un grandissimo momento e spero di sfruttarlo il più possibile. Abbiamo tanti giocatori: Scamacca, Miranchuk, speriamo di ottenere qualcosa da tutti. Lui è un giocatore che da solo vale il biglietto"."Loro hanno fatto dei cambi in attacco e io ho alcuni giocatori come Djimsiti e Scalvini un po' acciaccati e soffrivano i nuovi entrati. Ho invertito Kolasinac e Scalvini e Kolasinac non aveva mai giocato da quella parte. Quindi ci ho messo un po' a comunicare bene tutto"."Abbiamo bisogno di buttare l'attenzione massima sul campionato, questo ci deve permettere di giocare delle partite da Atalanta. Oggi è rientrato un pochino Kolasinac, in settimana potrebbe rientrare Scamacca. Tutti stanno facendo bene, Miranchuk, anche Hateboer"."Sono stati bravissimi, tutto meritato. Non è casuale perché 16 partite sono tante. Andiamo da loro con grande concentrazione. Mi auguro che sarà una bella partita, per noi sarà un bel metro di misura"."Similitudini con noi? Sì sicuramente, è una squadra che gioca un ottimo calcio e ha grande entusiasmo, tecnica e qualità. E' una sorpresa relativa, già nella fase finale dell'anno scorso aveva dato segnali. C'è stata l'esplosione di alcuni giocatori come Zirkzee, hanno preso giocatori importanti come Freuler, che è fantastico e dà equilibrio. Conosco Thiago e la sua squadra gioca come giocava lui. Non sbaglia mai ed è molto lucida e paziente. Sarà una bella misura per me"."Il secondo tempo è stato di un altro livello. Siamo partiti bene, ma poi abbiamo preso gol e ci siamo un po' addormentati. Tanti errori, ho lasciato una squadra in grande forma e mi sono ritrovato dei giocatori un po' in difficoltà. Meno male che il secondo tempo è stato di un altro livello".