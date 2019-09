Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha commentato a Dazn la sconfitta rimediata contro il Torino: ''C'è la certezza di averla buttata via, vedendo la partita e tutte le situazione. Prendiamo gol pesanti che poi condizionano il risultato. La squadra stasera ha creato tantissimo, ma se prendiamo gol cosi, costantemente su calci piazzati, è diventato un nostro punto debole. Il risultato di una partita che non deve togliere slancio e forza a questa squadra.



GOMEZ - ''Gomez più largo? E' una cosa che abbiamo sempre fatto anche l'anno scorso a seconda delle situazioni. Quando siamo andati in vantaggio non siamo stati in grado di mantenerlo, partita strana sotto questi punti di vista.



TORINO - ''Loro hanno avuto un'occasione notevole all'inizio, noi ne abbiamo avute tante. Noi abbiamo fatto bene, non abbiamo sofferto cosi tanto, è un risultato un po' casuale ma non toglie niente alla nostra situazione.



SKRTEL - ''Il mercato c'è solo domani, ma non so cosa possa succedere. Skrtel era tra quelli che poteva giocare oggi, poi lui probabilmente alla sua età ha manifestato difficoltà a giocare in una difesa a tre, è stato molto onesto, dopo si è deciso cosi. Probabilmente per lui era più difficile entrare in questo meccanismo di squadra, può essere anche comprensibile".