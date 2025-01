Getty Images

Atalanta, Gasperini: "Sconfitta difficile da digerire, con la società non parlo di mercato da agosto"

Cristian Giudici

un' ora fa



Gian Piero Gasperini non digerisce la sconfitta in casa per 3-2 contro il Napoli. L'allenatore dell'Atalanta ha dichiarato a Sky nel dopo-gara: "Questa è una sconfitta che facciamo fatica a digerire per come abbiamo giocato la partita, ma questo è il calcio e non toglie niente al valore del Napoli. Noi non siamo mai mancati, giocando ogni 3 giorni ci può stare non esprimersi sempre al meglio come a Udine, ma oggi abbiamo fatto bene sotto tutti gli aspetti tecnici e atletici".



"Noi non andiamo dietro al risultato, soprattutto dopo una partita come questa. Giocata con grande qualità contro una squadra forte come il Napoli. Ora ripartiremo ancora più forte, già in Champions League. Non abbiamo tempo per rammaricarci, gli episodi non ci sono girati bene. Gli errori commessi in occasione dei gol presi? Sono d'accordissimo, abbiamo rovinato il risultato e speriamo siano d'insegnamento. E' da agosto che con la società non parliamo di mercato, nonostante gli infortuni non possiamo continuare a comprare nuovi giocatori".