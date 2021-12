Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a margine dell'evento 'il Godeln Boy 2021' organizzato da Tuttosport: "Lo scudetto? Quando saremo primi ne parlerò, ma in questo momento siamo terzi. Non ci siamo mai posti obiettivi in passato, non lo facciamo adesso: dobbiamo pensare innanzitutto a noi stessi. Questa è anche una stagione diversa e riuscire a restare a questi livelli è sempre un bel traguardo. Adesso abbiamo una bella testa, giochiamo bene, siamo convinti e siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. Poi ci sono sempre gli altri, gli avversari, con cui dobbiamo confrontarci. Sì, è vero, qualche punto lì davanti lo abbiamo ultimamente rosicchiato. Ma, ripeto, non siamo primi e non lo siamo ancora stati. Anche se non siamo mai stati così vicini alla prima posizione, comunque."