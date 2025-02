Atalanta, Gasperini: "Scudetto? Siamo in difficoltà ma ci crediamo e faremo di tutto per vincerlo"

Getty Images

L’ha fallito la possibilità di avvicinarsi a Inter e Napoli in classifica, pareggiando 0-0 con il Cagliari e al termine della partita, l’allenatore della Dea Gian Pieroha parlato a DAZN. Queste le sue dichiarazioni:– “I tre punti si potevano ottenere.. In attacco, però, è difficile e facciamo più fatica a vincere. La qualità del gioco dei ragazzi è comunque stata buona”.- “Sotto l’aspetto fisico abbiamo fatto un’ottima partita.”.

- “Se guarderemo Lazio-Napoli con attenzione per lo scudetto? Tu pensi che l’Atalanta possa vincere lo scudetto? (riferito al giornalista che fa la domanda, ndr).”.- “Dobbiamo fare gol, ma vincere non basta. Dobbiamo fare di tutto per superare il turno, perché alla vigilia era una gara alla nostra portata”.