Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter:



“Potevamo giocare meglio. Con diversi giocatori eravamo sotto ritmo e non abbiamo fatto bene sul piano del gioco. Abbiamo difeso bene e avuto un paio di occasioni, ma non ci siamo espressi al meglio”.



LOOKMAN - “Per com’è entrato, poteva stare fuori un po’ di più. Siamo stati sottotono in certe zone del campo. Peccato, perché volevamo fare una prestazione migliore”.



TROPPO SCHIACCIATI - “Inizialmente poteva essere una scelta per non concedere spazi, ma quando abbiamo provato ad alzare il pressing ci sono mancate le energie e l’abbiamo pagato sul piano tecnico perdendo tanti palloni. Quando l’avversario è più fresco, finisci solo per contenere il loro attacco”.



BOGA - “Al Sassuolo ha fatto diversi anni, la sua forza è saltare l’uomo e avere rapidità. Non è mai stato così prolifico, ma questa è la sua qualità migliore”.



OBIETTIVO CHAMPIONS - “Non ho mai detto questa cosa: mi è stato chiesto quale fosse l’obiettivo massimo per questa squadra e, siccome lo scudetto è impossibile, ho detto la Champions. Essere vicino alle big per noi è un grande risultato e speriamo di difendere quella posizione anche nel ritorno”.