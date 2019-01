Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, commenta a Sky Sport la netta vittoria in casa del Frosinone: "Abbiamo giocato una partita molto attenta e concentrata, sapevamo che era una sfida importante e da non sottovalutare e siamo stati bravi nell'interpretaione. Abbiamo reso facile quello che facile non era. Zapata? Già con Napoli, Udinese e Samp Duvan aveva dimostrato il suo valore, qui ha avuto un inizio non facile soprattutto dal punto di vista atletico ma abbiamo sempre avuto la certezza delle sue qualità. E adesso le sta facendo valere con una continuità impressionante".