Atalanta, Gasperini: 'Sgambetto all'Inter? Periodo decisivo per il campionato. Al Milan De Ketelaere...'

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è stato spettatore al Forum ieri sera per la sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Real Madrid, terminata 81 a 76: “Il basket l’ho sempre seguito, negli ultimi anni ancora di più visto la proprietà americana dell’Atalanta con i Pagliuca che hanno anche i Boston Celtics, l’anno scorso ho fatto una bellissima esperienza a Boston e ogni tanto vengo anche a vedere l’Olimpia, approfittando dell’amicizia di Mario Fioretti, collaboratore del tecnico Ettore Messina", svela a Sky.



SFIDA ALL'INTER- "L’Atalanta fa il percorso su sè stessi. Ci aspettano impegni difficili in campionato, il Milan, l’Inter, tutta una serie delle migliori della Serie A e poi torna anche l'Europa League, sarà un periodo decisivo per il campionato, giochiamo con squadre molto forti, siamo lì a lottare con loro in pochissimi punti, sarebbe bello facesse come l’Olimpia!”.



DE KETELAERE- “È un ragazzo molto preparato, ha del talento e il Milan l'aveva riconosciuto subito, si tratta di un ragazzo giovane, con i giovani c’è sempre una trasformazione in atto e possono migliorarsi tra un anno e l’altro, lui tra due o tre anni sarà ancora giovane, a volte con i giovani bisogna aspettare per vedere le loro evoluzioni".