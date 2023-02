L'Atalanta punta il dito contro l'arbitro Marcenaro. L'allenatore Gasperini non si è presentato davanti alle telecamere dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo. A prendere parola in casa bergamasca è il direttore generale Umberto Marino: "Nel girone di ritorno dell'anno scorso ci sono stati 12 o 13 episodi che hanno influenzato la nostra corsa verso l'Europa e alla fine sono risultati determinanti. Questa partita è nata in salita, già al 4' è stato fischiato un fallo a Maehle lanciato verso la porta avversaria... Nel girone d'andata gli arbitri hanno valorizzato maggiormente il calcio, oggi sono stati fatti due passi indietro. E' inutile tornare sull'espulsione di Maehle che non c'era, in generale sono stati dati troppi cartellini gialli senza senso per normali falli di gioco. L'errore è pesante ma può starci, la nostra arrabbiatura è legata al fatto che c'è un passato e oggi abbiamo rivisto certe situazioni con il metro di giudizio dell'anno scorso. I fantasmi sono ancora in giro, ma speriamo che questa sia stata solo una giornata grigia".