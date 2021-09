“Chiudiamo la partita e pensiamo a quella successiva madispiace per il gol annullato che avrebbe cambiato la partita”.alla vigilia della gara di Champions contro il Villarreal, deve smaltire ancora la rabbia per il risultato di sabato sera, condizionato dagli episodi.Domani però c'è ilche, insieme a Manchester United e Young Boys rappresenta per lui il girone più difficile: "Sappiamo di dover fare qualcosa di speciale perché gli avversari sono di alto spessore”.“Si presenta da solo, come ha vinto l’Europa League e come ha giocato la finale di Supercoppa col Chelsea, si è rinforzata, sa giocare in modi diversi, è una squadra molto forte e molto organizzata, dovremo fare una grandissima prestazione per fare risultato qui”.“Questo percorso in Europa ci ha fatto crescere, in Champions abbiamo preso quattro gol alla prima contro la Dinamo Zagabria ma poi abbiamo reagito con buoni risultati, abbiamo preso altre scoppole ma poi abbiamo vinto partite impensabili, cerchiamo di trarre qualcosa di utile per la stagione e per la nostra crescita, ci misuriamo con coraggio”.“Non abbiamo mai avuto problemi sotto l’aspetto fisico, nel finale sabato siamo venuti fuori. Stanno tutti bene a parte Muriel, anche de Roon che è squalificato in Serie A ma è dei nostri in Champions. Il presidente ci ha caricato? Come sempre, è sempre presente a dare un appoggio alla squadra”.Accanto al tecnico in conferenza stampa: “Sono contento di avere iniziato così bene e spero anche domani di continuare così e fare il massimo. La squadra è pronta a competere, speriamo di iniziare domani nella maniera migliore. Speriamo di cominciare bene, il Villarreal è campione di Europa League ma a questo livello sono tutti campioni, speriamo di fare una buona gara. Moreno è un giocatore importante ma non c’è solo lui, hanno tutti qualità, spero domani di poter fare il meglio. Penso che siamo una squadra che vogliamo ancora migliorare e fare cose buone, lavoriamo per ognuno meglio”.