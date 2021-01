, alla vigilia della gara esterna(fischio d'inizio ore 15), parla del buon periodo di forma della sua squadra, reduce da due larghe vittorie contro Sassuolo e Parma: "Quest'anno il fattore campo conta veramente poco, non essendoci pubblico. Rimane il fatto che, anche se due sole in casa,. Il segnale dell'equilibrio del campionato è la sconfitta in casa del Napoli con lo Spezia”.che si trascina dietro un piccolo problema muscolare: ce lo portiamo dietro ma è in dubbio.e siamo a posto anche a centrocampo. Non sono uno a favore della ricerca spasmodica di giocatori,Sono soddisfatto per l'arrivo anticipato di Maehle. Uno che ha sicurezza tecnica e facilità di gioco: l'inserimento non è così immediato, ma dai primi spezzoni si capisce se uno può adattarsi o meno. Lui conosce solo Malinovskyi”.Palomino ultimamente sta molto meglio rispetto a tempo fa, a volte invece le scelte sono dovute a infortuni come quello di Caldara o a squalifiche come Romero domenica.Coi cinque cambi il turnover lo si fa in partita, non cambiando formazione di volta in volta”.“Giocando ogni tre giorni c'è la possiblità di far riposare qualcuno e inserirne altri. Vedi Miranchuk e Caldara contro Sassuolo e Parma. A gennaio ci sono tante partite,per il resto dobbiamo aspettare, perché gli infortuni sono dietro l'angolo., non esiste la necessità di avere 28 giocatori: non si riescono nemmeno a valutare., discorso che valeva per Ibanez: ha qualità, ma ha giocatori importanti davanti., non può avere tanto spazio. A me bastano 16-17 giocatori per fare risultato, non c'è spazio per esperimenti”.“In questo momentotra la Coppa Italia il 14 col cagliari e il recupero con l'Udinese il 20. L'anticipo di sabato 23 in casa del Milan, con quest'ultima partita in mezzo, diventa eccessivo. Ogni impegno è pressante, è il frutto di questa stagione particolare.la Roma e il Napoli giocano benissimo, poi ci sono sorprese come Benevento e Spezia. Non è facile per nessuno, chi gioca le coppe ha avuto alti e bassi”.“Il Benevento è una squadra veloce che ribalta bene il gioco, ha una bella convinzione.Sappiamo come gioca, e noi proprio perché è una partita difficile dobbiamo giocare bene”.Filippo Inzaghi è un ragazzo che ha una passione incredibile. Per come l'ho conosciuto io anche dopo, posso dire cheE' partito molto in alto, subito dal Milan, ma poi ha avuto l'umilità di passare da realtà più basse e risalire.Nessuna delle metropolitane finora ha toppato, mi sembra il campionato di due stagioni fa: fino all'ultimo c'eravamo ritrovati con le grandi intorno spuntando lo stesso il terzo posto.Il primo obiettivo è cominciare a prendere vantaggio scremando il gruppo, ma sono convinto che molte squadre rimarranno vicine a lungo.a quello di Miranchuk che non c'è ancora stato e al recupero fisico di Pasalic e Caldara”.“Per far rendere i giocatori al meglio bisogna farli giocare nel ruolo a loro più congeniale.ma finché fa quegli assist a me va bene lo stesso.