Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini commenta ai microfoni di DAZN la rimonta per 2-1 sul Bologna: "Hojlund ha fatto una prestazione straordinaria, non solo per il gol: è un ragazzo che a 19 anni è già alla ribalta del campionato italiano. Ha avuto una crescita esponenziale, le doti si vedevano già".



I CAMBI- "Ultimamente andiamo sempre in svantaggio e questo condiziona la prestazione perché dà slancio all'avversario. Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, Boga ci ha dato più rapidità ed è andata bene".



NUOVA ATALANTA- "Assolutamente sì la stiamo costruendo, un po' per necessità perché il tempo è impietoso. Negli anni abbiamo perso tanti giocatori ma abbiamo un gruppo ancora numeroso di vecchietti e qualche giovane importante tra i quali metto anche Ruggeri e Koopmeiners. Stiamo vivendo una fase di trapasso sfruttando l'energia di chi c'era già e l'entusiasmo dei nuovi arrivati".



EDERSON- "Non so se è stata la mossa della serata ma è stata utile per coprire qualche buco in mezzo. Ederson è un altro giocatore destinato a fare bene, ha ricompattato il centrocampo".