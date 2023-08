L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato della sua squadra dopo il ko a Frosinone. Ecco le sue parole. "Il livello della Serie A si è alzato. Le gare sono complicate tutte. Nel tempo i valori vengono fuori ma ci sono tanti esempi. Credo che il campionato sia diventato più difficile degli scorsi anni. Il nostro risultato dello scorso anno è stato sottovalutato. Abbiamo giocato due gare, una vinta una no dobbiamo stare attenti. Siamo in una fase un po' cosi. Noi dopo lo scorso campionato siamo sopravvalutati, per rispecchiare quanto fatto l'anno scorso abbiamo bisogno di tempo. Gli obiettivi li do sempre dopo il girone d'andata e dal mercato non mi aspetto nulla. La rosa sarà questa".