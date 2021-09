L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha dichiarato dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Villarreal in Champions League: "Il risultato mi soddisfa molto per la personalità e la qualità con cui abbiamo giocato, siamo stati bravi contro degli avversari forti. Dispiace per i due gol presi perdendo palla in uscita al limite della nostra area di rigore. Ci è mancata un po' di lucidità nel finale per vincerla quando siamo rimasti in superiorità numerica, anzi allo scadere abbiamo rischiato di perdere e Musso ha salvato il risultato. Il nostro girone è equilibrato, anche lo Young Boys è difficile da affrontare come si è visto contro il Manchester United. In Europa troviamo avversari che giocano più aperti rispetto alla Serie A. In Italia troppo spesso succedono episodi che ci penalizzano".