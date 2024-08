Atalanta, Gasperini: "Speriamo sia una serata indimetincabile. Sfavoriti? Ci crea più adrenalina"

Getty Images

L'si prepara a scendere in campo contro il Real Madrid, a cui contenderà la Supercoppa Europea., tecnico della Dea, ha parlato ai microfoni di Sky pochi minuti prima dell'inizio del match. Queste le sue parole:"Questa data ha costretto tanta gente a rinunciare alle vacanze, però è una partita incredibile per tutto il mondo Atalanta, alla fine speriamo di regalare una serata indimenticabile""Come sempre dobbiamo cercare di giocare bene con coraggio e grande fiducia mettendo in campo le nostre migliori qualità. L'ultima cosa che vorrei è una prestazione al di sotto delle nostre possibilità, non con presunzione ma con tanto orgoglio di giocare una partita che dia soddisfazione ai nostri tifosi".

"Se servirà la partita perfetta? Indubbiamente, giochiamo contro un avversario che è il più forte al mondo: ha vinto la Champions e ha aggiunto Mbappé ad altri giocatori straordinari. Dobbiamo pensare a quello che possiamo e vogliamo fare, regalando una prestazione di valore"."Insomma (ride ndr), di queste partite da sfavoriti ne abbiamo giocate tante, questo lo sappiamo ma magari ci crea anche un po' di adrenalina in più. Speriamo di girarla in modo positivo".