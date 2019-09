Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia della storica partita contro la Dinamo Zagabria che dà il via ufficialmente all’avventura nerazzurra in Champions League, non trattiene la felicità: “E’ un’emozione positiva, ce la siamo conquistati sul campo in un campionato straordinario, è la prima volta nella storia dell’Atalanta, abbiamo delle sensazioni molto positive. Questa è la prima, c’è anche un po’ di curiosità per vedere l’impatto, sappiamo che il livello della Champions è superiore agli altri. Muriel sta bene, stamattina si è allenato regolarmente, proveremo domattina ma è un infortunio di piccola entità, non vogliamo rischiare ma abbiamo fiducia che domani possa essere disponibile”.



TRAGUARDO CHAMPIONS- “Chi è in Champions ci è arrivato con meritocrazia, vincendo anche dei campionati, noi rispetto ad altre società abbiamo un bacino più piccolo e delle risorse meno forti, per cui il nostro merito in questo senso è forse ancora maggiore”.



GIRONE- “Domani è una partita importante ma non decisiva, gli obiettivi andranno fatti attraverso le sei partite, va bene esordire così col calendario”.



L’AVVERSARIA- “Ho visto molte partite della Dinamo, abbiamo conosciuto questa squadra, in Champions ci sono solo squadre forti quindi li affronteremo con quelle che sono le nostre caratteristiche, sarà una partita dove le squadre cercheranno di fare il massimo risultato, mi auguro che faremo una buona partita. Indubbiamente aver giocato qualche partita in più di campionato può aiutare, poi ci sono ancora temperature elevate ma noi è dai primi di luglio che ci alleniamo per cui abbiamo la preparazione adeguata per poterla giocare”.



“La soddisfazione per essere arrivati a questi livelli è grandissima, siamo arrivati terzi dopo Juve e Napoli e in questo momento prevale un po’ di rivincita, con la consapevolezza che siamo di diritto in questa manifestazione, abbiamo voglia di giocare contro questi avversari così di valore per vedere quali sono le nostre capacità”.



STANNO TUTTI BENE- “L’aspetto ambientale è sicuramente importante, un po’ di esperienza l’abbiamo accumulata, non è arrivata casualmente quindi arriviamo a Zagabria con tutto il rispetto per la Dinamo ma l’aspetto ambientale per noi non è importante, lo è l’aspetto del campo. Credo che l’impatto importante sarà quello che avremo in campo, come riusciremo a contenere il loro entusiasmo e proporre il nostro gioco. In questo momento stiamo tutti bene, abbiamo recuperato praticamente tutti e sarà una partita fondamentale, sarà impiegata tutta quanta la rosa”.



PASALIC- “E’ la prima volta nella sua carriera che rimane per il secondo anno di fila in una squadra, io spero che possa crescere ancora, sappiamo della rivalità tra Spalato e Zagabria ma al di là dei due gol in un derby è un bel segnale, speriamo che li possa fare anche per noi”.