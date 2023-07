L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky Sport, ha voluto chiarire la sua posizione riguardo Rasmus Hojlund, obiettivo di mercato del Manchester United: "Hojlund non so se parte o rimane. Il mercato è imprevedibile. Vale 70 mln? Spero anche 80, 90, 100 per il club. Il valore di mercato cambia. Ma lui fra i giovani emergenti nel suo ruolo se non il migliore è fra i migliori in Europa".