L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato a Sky Sport la sconfitta contro la Sampdoria: "Il gol su palla inattiva ci è costato la sconfitta, è una cosa che si ripete continuamente, quindi è un problema. Magari non riusciamo a vincere per altre situazioni, ma in questo modo le abbiamo perse tutte. I ragazzi hanno dato molto, in questo momento dobbiamo cambiare completamente obiettivo e pensare a fare punti. Non è facile per noi fare prestazioni migliori di questa, abbiamo difficoltà a concretizzare, ci mettiamo troppo a calciare".