Atalanta, Gasperini sul caso Juan Jesus: 'C'è tanta ipocrisia...'

46 minuti fa



Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria per 3-0 contro il Napoli al Maradona, ha detto la sua sul caso Acerbi-Juan Jesus: "Ho avuto la sensazione che la squadra non ha l'entusiasmo anche se rimane di assoluto valore. Il razzismo è una brutta rogna, ma intorno c'è tanta ipocrisia, questo non mi piace. Spero che il calcio sia un veicolo per superarlo e non evidenziarlo”.



Le sue parole ricordano un altro caso che aveva visto coinvolta proprio l'Atalanta a causa di alcuni suoi tifosi che, dalla Curva Nord, avevano lanciato insulti razzisti contro Vlahovic al termine della gara con la Juventus, a maggio 2023 al Gewiss Stadium. In quell'occasione mister Gasperini aveva chiarito i fatti: "Nell'Atalanta giocano Pasalic e Djimsiti, ha giocato Ilicic e a volte gli insulti sono rivolti al singolo, magari per altre cose. Il razzismo è una cosa molto seria, va contrastata e non c'è alcun dubbio. Ma non va confuso con gli insutli, perché altrimenti riguarderebbe anche i nostri giocatori, a volte gli insulti sono rivolti al singolo, magari per altre cose".