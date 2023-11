La sconfitta dell', nonostante la buona prova in casa dell'Inter, estromette momentaneamente la Dea dalla zona Champions in favore del Napoli. Nel post partita, Gianpiero, tecnico degli orobici, ha parlato ai microfoni di Dazn:"Siamo stati un po' polli noi, è un rigore sul quale dobbiamo saperci fermare. Mi ha fatto arrabbiare il fatto che, una decina di minuti prima, ci siano stati 3-4 falli di fila contro di noi. Probabilmente dopo un fallo non dato su Dimarco che c'era, non mi è piaciuto ma non c'entra niente col rigore e col resto della gara, che è stata corretta e combattuta"."Per me rimane un attaccante, anzi: vedendolo sempre di più lo vedo sempre meglio vicino alla porta, dove ha la possibilità con tecnica e statura di poter fare giocate positive. Lontano dalla porta è in difficoltà nello spunto e diventa abbastanza normale, vicino alla porta è molto più efficace. Ha messo qualche palla importante, ha anche giocato pochi minuti".In conferenza stampa, il tecnico ha poi aggiunto:"Abbiamo fatto la nostra partita contro un avversario di valore. È chiaro che il risultato ci fa male, però va bene così: hanno fatto un gran gol con Lautaro, il 2-1 ci ha rimesso in partita, da queste partite dobbiamo uscire si dispiaciuti dal risultato, ma con la carica giusta. Abbiamo messo in campo alternative che possono esserci utili"."Ho sostituito lui perché è entrato Muriel. Non ha avuto nessun problema, ha fatto una grande partita. Ma che discorsi fate ogni volta? Se vai a vedere tutte le squadre sostituiscono gli attaccanti, cerchi di mettere gente fresca. Le tue deduzioni (si rivolge al giornalista ndr.) sono sbagliate. Queste partite ti devono dare la forza di giocare le prossime con qualche cosa in più".