“È un’occasione per tanti per riconfermarsi, per tanti altri di fare un passo in avanti, e la finalità maggiore è dare esperienza ai ragazzi”, ha spiegato il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara di Europa League col Rakow, domani alle 21 in Polonia, "Prenderemo la partita molto seriamente, non ci sarà nessun esperimento, in Europa sono tutte partite di livello, anche perché all’andata è stata molto combattuta".



ROSA MISTA- "Abbiamo lasciato a casa chi ha giocato tanto tra campionato e Coppa, ci sarà però tanta gente motivata a fare una buona partita, a cominciare da Muriel, abbiamo solo emergenza in difesa e quindi lì vedremo qualche giovane, ho portato i migliori tra i convocabili, è una bella esperienza per loro la trasferta Europa League, ma ricordiamo che ci sono Carnesecchi, Hateboer, Holm, Adopo, Zortea, Pasalic, Miranchuk, De Ketelarea, Muriel, questa è l’Atalanta, siamo venuti per fare la nostra partita”.



RANKING- “Siamo l’unica squadra italiana arrivata per prima a qualificarsi direttamente e abbiamo già dato un bel contributo al ranking”.



KOLASINAC- "Speriamo di recuperarlo per lunedì, ha una distorsione alla caviglia".