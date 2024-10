Atalanta, Gasperini: "Temevo questa gara. Kossounou, Samardzic e la verità su Retegui...'

Getty Images

Gian Piero, allenatore dell'è soddisfatto del successo 3-0 contro lo, queste le sue parole a Sky Sport: "Abbiamo fatto una buona partita fin dall'inizio. Temevo questa gara, ma il nostro approccio è stato ottimo, sia tatticamente che tecnicamente. Chiudere il primo tempo sul 2-0 ci ha agevolato, ma la squadra è sempre stata sicura e ha controllato bene il match"."Sì, tra i nuovi arrivati sono quelli che al momento ci danno maggiori garanzie. Stanno facendo bene, anche se faticano ancora a reggere per tutti i 90 minuti. Stiamo cercando di far giocare tutti: nelle prime partite dopo la chiusura del mercato, quasi tutti hanno avuto l'opportunità di scendere in campo, a eccezione di Palestra e Sulemana, su cui comunque conto molto. Alcuni nuovi acquisti stanno già dando un contributo importante, altri sono un po' più indietro. Abbiamo bisogno di giocare e di migliorare".

"Indubbiamente. Stiamo scoprendo le qualità dei nuovi giocatori partita dopo partita. Per quanto riguarda gli infortunati, siamo fiduciosi: a parte i casi più lunghi di Scalvini e Scamacca, su cui non possiamo intervenire, Toloi potrebbe recuperare già questa settimana. Kossounou sembra aver accusato solo crampi, mentre Djimsiti ha un problema all'anca che valuteremo. Il problema è che giocando così tante partite, anche un piccolo problema può far saltare diversi giorni e, di conseguenza, diverse gare. Questo può crearci qualche difficoltà, soprattutto se gli infortuni si concentrano nello stesso reparto. Fortunatamente, abbiamo giocatori duttili, abituati a ricoprire più ruoli. Stasera ho voluto rivedere anche Godfrey, che se ha recuperato dai suoi problemi, può darci una mano".

"Retegui ha giocato due partite da titolare e due da subentrato nelle ultime quattro gare. Con cinque sostituzioni a disposizione, soprattutto gli attaccanti giocano sempre. Abbiamo giocato sabato, stasera e di nuovo sabato, quindi è normale fare delle rotazioni, soprattutto in attacco. Giocando di mercoledì, di solito si torna in campo la domenica, quindi un giorno in più di recupero può fare la differenza. Non è un alibi, ma dobbiamo arrivare freschi alla partita contro il Genoa. In campionato, se non sei al meglio, fai molta più fatica".