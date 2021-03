, ai quarti di finale vola ildopo il 3-1 di questa sera. Al termine dell'incontro,commenta a Sky Sport: "Rifarei tutte le scelte. I vari episodi, i due gol, ci metto il rigore, e quello dell’andata, hanno compromesso il discorso. È difficile se regali questi gol. Volevamo fare una partita migliore, c’erano tutte le condizioni. Questa gara ha preso una piega sbagliata, noi ci abbiamo messo del nostro: peccato, volevamo fare meglio".- "Cosa ci portiamo dietro? Queste sono sempre esperienze fantastiche per squadra, giocatori, allenatore e società, perché vedi il livello dei calciatori internazionali. Dobbiamo essere soddisfatti perché abbiamo eliminato l'Ajax in un girone con il Liverpool, queste due partite ci lasciano l'amaro in bocca perché c'erano le condizioni per fare meglio. In entrambe le partite poteva andare diversamente".- "Più energie per il campionato e andare in Champions? Chiaramente ci rimane il campionato fino a maggio che ci sarà la finale di Coppa Italia, tutte le nostre energie andranno sul campionato e dovremo mettere le energie nervose di questa partita in un campionato difficile. Ci sono tante squadre in pochi punti, dovremo dare il massimo".- "Perché non Zapata dall'inizio? Duvan nelle ultime cinque ha sempre giocato spezzoni, ha avuto qualche problemino fisico. Il mio piano partita era di avere delle chance soprattutto nel secondo tempo e avere magari anche i supplementari, bisognava considerare anche questo. Siamo partiti così e penso potesse andar bene, purtroppo il primo gol ma anche il secondo, sono convinto che avremmo potuto giocarci le nostre chance e questo valeva anche per Ilicic".- "Muriel troppo solo? Nonostante questo potevamo fare meglio. Non volevo arrivare a fine gara buttando dentro tutti subito, avrei avuto meno possibilità nel finale. Possiamo rimpiangere solo un po' i gol che abbiamo preso, non il resto".- "Questa sera l'altro motivo che si è evidenziato di più. Quando dico che non abbiamo fatto la partita che speravamo è proprio in questo senso, abbiamo giocato meno bene sotto l'aspetto tecnico. C'era difficoltà dovuta all'avversario, c'era anche un vento fastidioso. Non ci siamo espressi al meglio sul piano tecnico e questo è il rammarico maggiore che abbiamo. Se non passi bene la palla non vai bene, abbiamo sciupato tante possibilità di fare un gioco migliore. Qui siamo di fronte a squadre e giocatori che hanno un livello tecnico molto alto, una rapidità e precisione d'esecuzione superiore a quello contro cui ci troviamo spesso a giocare. Fa parte della crescita di ogni squadra e giocatore singolo migliorarsi sotto questo aspetto per essere competitivo contro queste squadre. Io sono convinto che qualcosa di più preciso potevamo fare. Speravo anche di esprimerci in un modo migliore con il passare dei minuti. Questa sera il rammarico più grosso è proprio questo sul piano tecnico".