Il tecnico dell'commenta a Rai Sport il successo sulla Lazio, che regala agli orobici l'accesso alle semifinali di Coppa Italia: "E' stata una partita avvincente, bellissima per certi aspetti. Siamo partiti bene, poi sull'1-0 abbiamo un po' smesso di giocare e abbiamo sbagliato tanto. Poi, quando la Lazio ha ribaltato il risultato, abbiamo ripreso a giocare. Il rosso a Palomino sembrava avesse complicato tutto, ma siamo venuti fuori sbagliando anche un rigore. Gli ultimi dieci minuti sono stati una grande esercitazione difensiva. Adesso siamo in semifinale ed è un ottimo traguardo.Differenze con la gara di campionato del prossimo weekend? Le squadre sono queste, al di là di qualche cambio. E le mentalità sono queste, con due squadre che fanno gol.Regalo per il mio compleanno? Anche quello di sabato è stato bello, aver vinto in novanta minuti in inferiorità numerica vuol dire che abbiamo speso molto, ma recupereremo.Muriel? Volevamo sfruttarlo soprattutto in vantaggio, ma abbiamo perso troppi palloni, eravamo apprensivi.De Roon e Freuler? Sono due giocatori determinati e molto apprezzati: spesso si guarda più agli attaccanti che determinano i risultati, ma in molto conoscono il loro valore.Difensori attaccanti aggiunti? Merito loro che hanno qualità tecniche e fisiche oltre che difensive. Per questo sanno farsi apprezzare anche in area avversaria. Oggi portano assist e gol, a dimostrazione di una grande crescita.Vittoria ripaga della finale di due anni fa contro la Lazio? Quella era la finale e l'errore su Bastos è stato pesante, oggi siamo rimasti in dieci con qualcosa da ridire ma siamo riusciti a vincere ugualmente".