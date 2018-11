Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato dopo il ko con l'Empoli al microfono di Sky Sport: "Eravamo molto svagati, abbiamo lasciato troppo spazio. Ilicic? E' un episodio grave. Lui e Gomez sono stati i più positivi della partita. Ilicic è in un momento di gran condizione, perderlo scioccamente è negativo. Non abbiamo avuto la forza e l'intelligenza di dar seguito agli ultimi risultati. Abbiamo sicuramente perso un'opportunità. A Bergamo quest'anno si parla di Europa, addirittura di Champions. Io non penso assolutamente nulla di tutto questo. La squadra può darci soddisfazioni, ma in questo momento tutti questi elogi e queste chiacchiere non rispecchiano la nostra forza. Non ci aspettavamo questa partita. Siamo stati lenti, leziosi. Di solito quando vinci alimenti la voglia di vincere, per noi non è stato così".