Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla a Rai Sport dopo la vittoria sulla Juventus, che ha regalato la semifinale agli orobici: "È successo qualcosa di straordinario, abbiamo fatto tante gare in questi anni con la Juventus e siamo andati vicino alla vittoria, ma anche nelle migliori previsioni vincere così era impensabile. È una grandissima soddisfazione perché abbiamo fatto quello che abbiamo fatto altre volte ma l’abbiamo fatto contro la Juventus, ha un valore enorme per noi anche perché eravamo contro una squadra che non ha mai perso".



SULLA PARTITA - "Non avremmo potuto fare meglio ma non siamo stati bravi solo in corsa e intensità, abbiamo avuto anche qualità. Non siamo corsa e basta. Il segreto della vittoria? Non c’è, è un modo di interpretare la partita e con la Juve abbiamo sempre pensato che difenderci e basta sarebbe stato un suicidio. Tanto vale riuscire a fare una fase difensiva forte ma contro la Juve bisogna giocare bene e fare gol, perché loro il gol te lo fanno. Tranne oggi... (ride). Devi pensare di fare almeno un gol per portare a casa il risultato, anche prendendo dei rischi. Ma senza i giocatori forti queste cose non le puoi fare, e l’Atalanta ha dei giocatori forti".



SU ZAPATA - "Quanto vale? Non lo so, sta facendo delle cose straordinarie e in questo momento è un centravanti fantastico. Se farà così tutta la stagione entrerà tra gli attaccanti più pagati".