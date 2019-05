Tempo di conferenza stampa per Giampiero Gasperini, che domani alle ore 15 all'Atleti Azzurri d'Italia, dovrà sfidarsi contro il suo ex Genoa per una sfida che potrebbe essere molto importante per le ambizioni da Champions dell'Atalanta.



Ecco le sue parole:" Domani è una partita molto importante per entrambe le squadre in ottica Champions ed in ottica salvezza. Sarà una partita diversa rispetto all'andata perchè affronteremo una squadra che ha bisogno di punti, d'altro canto per noi vincere domani vorrebbe dire mettere una seria ipoteca sul campionato. Noi ci siamo creati questa grande occasione così come quella della finale di Coppa Italia, ma alla finale penseremo a partire da domani sera. Possiamo ancora essere dentro tutto o fuori da tutto dipende tutto da noi. Il Genoa? E' una squadra che sta molto bene fisicamente e di cui ho dei bellissimi ricordi, avendo trascorso dei momenti fantastici".