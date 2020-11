Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato così a Sky Sport dopo il 2-0 contro il Liverpool. “Sono venuto qui con il Genoa, per me era un punto dove ritornare. Non c’è il pubblico, non è la stessa cosa. Ma vincere qui ha un grande valore. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo espresso i concetti. Nel secondo tempo ha messo dentro tutti i big e abbiamo segnato il secondo gol. Siamo stati più compatti, più vicini, abbiamo giocato tecnicamente bene. Credo che sia un risultato meritato”.



In conferenza, su Ilicic ha aggiunto: “Sono contento per lui, deve solo ritrovare la convinzione di tornare in area. Ha ritrovato la fiducia, ha fatto tanti gol così. Questo gol è davvero molto importante. Pessina? Trovatemene uno o due che hanno giocato male, tutti hanno fatto una partita unica. Non mi sento di fare una classifica. Per Ilicic è un momento superato, sta facendo ottime gare. Non è che prima non sbagliava mai, mi sembra in ottime condizioni. È un giocatore recuperato".