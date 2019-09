Dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa, l'allenatore dell'Atalanta Gasperini ha così parlato a DAZN: "E' stata una partita combattuta, abbiamo trovato un bel Genoa. L'Atalanta però è stata brava e abbiamo meritato la vittoria. Il gran gol di Zapata ha ristabilito il risultato secondo me giusto. Peccato per il calcio di rigore subìto, sono situazioni difficili da accettare e nel nostro calcio stanno accadendo troppi episodi strani: bisogna porvi rimedio. La squadra sta bene, ci ha sempre creduto e ha giocato bene: aver vinto con personalità è un gran segnale per noi anche se ci è mancata un po' di lucidità negli ultimi venti metri".