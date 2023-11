L'allenatore dell'Atalantaha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro lo Sporting Lisbona, penultima giornata del Gruppo D di Europa League: "I due risultati su tre cambieranno l'approccio? E' come iniziare una partita già in vantaggio, ma non possiamo pensare di non giocarla solo per quest'aspetto.. Il risultato è importante ma anche la capacità di misurarci contro queste squadre"."Non ci sono partite fotocopia anche se si incontra la stessa squadra. L'obiettivo forte è quello di arrivare già agli ottavi,. Partiamo dallo zero a zero, serve una prestazione con tutti i crismi necessari"."Voglia di rivalsa dopo il Napoli? Il calcio è così, è un momento molto equilibrato sia in Europa che campionato.contro le grandi squadre ma abbiamo raccolto troppo poco rispetto alle prestazioni fatte"., tranne la Coppa Italia con gare secche. Ci darebbe quei due-tre mesi per avere alcuni i calciatori sempre a disposizione, tipo Scamacca e De Ketelaere... puntiamo a recuperare anche Tourè. Ci sono dei calciatori sui quali puntiamo molto"."In queste gare tutti possono essere importanti, domani si affrontano Atalanta e Sporting, due squadre in grado di proporre il proprio gioco. Speriamo di creargli ancora un po' di confusione,. Le partite che abbiamo giocato contro Inter e Napoli sono state soddisfacenti, alcune prestazioni sono state di alto livello. La squadra sta bene, anche sotto l'aspetto mentale., per fortuna si gioca ogni tre giorni"."Tendo a valutare le partite nella globalità,. Mi preoccupo della mia squadra se rimane sotto l'avversario invece, questa cosa mi preoccupa di più. Le prestazioni sono state buone, con quelle hai più possibilità di fare risultato., per noi sarà importante fare la migliore partita possibile".