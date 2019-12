Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla viglia della gara casalinga contro il Verona, parla così della partita di domani: "La classifica in casa ha bisogno di cambiare marcia, per rimanere aggrappati. Domani può essere una giornata importante per tutti, ci sono degli scontri di difficoltà notevole per tutti. Da qui a Natale cercheremo di fare il massimo, mercoledì sarà decisiva. Non credo che giocare al risparmio possa dare vantaggi in Coppa"​.



JURIC- "C'è un rapporto forte, è stato un mio giocatore e poi un collaboratore. Ha intrapreso questa carriera, ha vinto un campionato a Crotone. Genova è stata una brutta tappa, è un allenatore di valore. Ora sono contento, a Verona sta facendo ottimi risultati. Il Verona è una bella realtà di questo campionato. Io non parlerei di allievo e maestro, siamo due allenatori di serie A. Ci deve dare grande soddisfazioni, lui ha giocato con entusiasmo incredibile, che ha sempre trasmesso alla squadra. Ha sempre sposato un credo calcistico, sicuramente è influenzato. Tante cose sono sue, anche di indole e di carattere. Dopo abbiamo fatto molta strada insieme. Domani non ci guarderemo in faccia, Nei 90' non ci sono rapporti, ognuno deve fare il massimo per il risultato per la squadra e per i tifosi".



VERONA- "Sicuramente è una bella sorpresa, ha giocato delle ottime gare sempre. È una squadra che ha fatto punti tra le neopromosse, è arrivato quest'anno ma l'impatto è stato notevole. Ha grande condizione, gioca un buon calcio. Ha messo in difficoltà tutti".



ZAPATA- "Zapata dovete chiedere ai medici, è a Siviglia e si sta curando. C'è disparità di diagnosi, se uno dice sei guarito e l'altro no inizi a girare per il mondo, posso aggiungere davvero poco. In questo momento non è a disposizione della squadra. È difficile, è un aspetto medico. Non posso fare delle diagnosi, nessuno pensava questo. Io non mi sbilancio, le previsioni sono quelle. Tutti eravamo certi che tornasse, non posso fare previsioni. Gomez ha preso una brutta contusione a Brescia, gli ha condizionato tutta la settimana. Sta meglio, oggi vediamo".



ARANA- "È comprensibile, è un ragazzo giovane che ha giocato poco. Ha manifestato l'intenzione di poter essere impiegato di più, sono comprensibili anche i toni utilizzati. Da qui a gennaio ci sono partite importanti, è ancora troppo presto per pensare al mercato".



MURIEL- "Ha fatto molto bene per un certo periodo, dobbiamo uscire da qualche situazione che non riguarda solo l'Atalanta, come la nazionale. Abbiamo bisogno del miglior Muriel, l'assenza di Zapata si è prolungata molto. Abbiamo un po' mascherato l'assenza, un po' l'abbiamo pagata. Non ci sono più rodaggi o nazionali di mezzo, abbiamo bisogno della sua continuità. Dobbiamo tutti dare qualcosa in più in un momento molto importante. Alcune cose lo hanno rallentato, c'è bisogno di ripartire e trovare la continuità. Ci sono delle situazioni che hanno rallentato anche lui".



IN CAMPO- "Abbiamo avuto un po' di acciacchi, ma la formazione non sarà ragionata per la Champions. Cercherò di mettere la migliore formazioni, è stata una settimana un po' particolare, più o meno ci sono tutti".