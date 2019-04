L'allenatore dell'Atalanta, Gasperini ha dichiarato a Sky dopo la vittoria nel posticipo di campionato contro il Bologna: "Siamo partiti in modo straordinario, segnando 4 gol bellissimi nel primo quarto d'ora. Non volevano sbagliare l'approccio dopo il mezzo passo falso in casa col Chievo, però non siamo riusciti a non prendere gol. La Champions non è il nostro obiettivo, ma ci proviamo perché stiamo bene, abbiamo entusiasmo e ci giochiamo ogni partita al massimo delle nostre possibilità. Siamo in una compagnia molto qualificata e vogliamo tornare in Europa, anche attraverso la Coppa Italia che è un obiettivo molto forte. Ma ci sono ancora tante trappole".



"Stavo sostituendo Duvan Zapata quando è capitato l'episodio del fallo di mano con l'ammonizione che purtroppo gli farà saltare la prossima trasferta di domenica a San Siro contro l'Inter. Mi ha detto che l'ha presa con la mano, ma il suo è stato un gesto istintivo e non so se sia da cartellino giallo perché ormai non ci capisco più niente del regolamento. A volte non vengono puniti con l'ammonizione falli molto brutti. Sarà un'assenza pesante, ma ho già pensato a come sostituirlo anche se non lo dico... Abbiamo bisogno di ulteriori test come l'altro scontro diretto con la Lazio, se li supereremo dirò tranquillamente che puntiamo alla Champions".