L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini presenta, in conferenza stampa, la sfida di domani sera al Manchester City, valida per la quarta giornata del Gruppo C di Champions League. Nonostante abbia lavorato oggi con il gruppo a Zingonia, Duvan Zapata non sarà tra i convocati: "La squadra sta bene, sono tutti convocati tranne Zapata e Gosens. La rosa è questa, ci siamo tutti".



GUARDIOLA - "Da lui non mi aspetto proprio niente (ride, ndr). Il City vuole fare in fretta ed arrivare primo, è una squadra abituata a vincere ed è giusto che sia così. Dalla mia squadra aspetto che faccia una partita di valore contro un grande avversario e che si esprima al meglio delle proprie possibilità. Dopo la sfida d'andata abbiamo avuto modo di parlare, ma non di quella partita. Di calcio in generale, siamo monotematici. Il Barcellona e il Bayern di Guardiola ce li ricordiamo tutti, quando te li trovi davanti sono grandi squadre. Sono state nell'elite europeo. Dobbiamo prenderla in modo tale che possa lasciarci qualcosa nel nostro cammino, per continuare a far bene anche grazie a quest'esperienza".



IDENTITA' - "Noi siamo questi. Ho visto anche delle partite, come l'ultima del City che ha vinto in casa a fatica nel finale, noi non siamo capaci in quel modo e non vogliamo farlo. Rispettiamo tutti, ma siamo arrivati fin qui con le nostre capacità e vogliamo farlo anche domani. Nessuno ha piacere di prendere tanti gol, ma vogliamo mantenere la nostra identità, riuscendo se possibile ad essere propositivi".



OPPORTUNITA' - "Aldilà del valore dell'avversario, è un'opportunità. Sappiamo che con un risultato siamo ancora dentro, vediamo come può andare. C'è anche il terzo posto per l'Europa League, l'importante è fare risultato. Giochiamo contro una squadra fortissima, per fortuna partiamo dallo zero a zero. Pensiamo di poter fare risultato".



SAN SIRO - "San Siro è un impianto prestigioso, conosciuto in tutto il mondo e fantastico per la Champions. Chiaramente avremmo preferito giocarla a casa nostra, a Bergamo. In alternativa una migliore location non poteva esserci..."



ESPERIENZA - "L'unico rammarico che possiamo avere è rappresentato dalla partita con lo Shakhtar, per come è andata nel finale. Per il resto, l'esperienza ci aiuterà ad affrontare meglio il campionato. Restano tre partite e contiamo di fare meglio".



TIFOSI - "Per loro sarà una festa, a prescindere. E' molto bello questo entusiasmo e questo gran numero di gente che ci sarà domani. Vogliamo dare a loro una soddisfazione, anche sotto il punto di vista del risultato".