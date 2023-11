Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara contro l'Inter, domani alle 18 al Gewiss Stadium, dice la sua sul big match: “Questa sarà una settimana bella piena e carica cominciare da domani, sulla convocazione di Scalvini vediamo oggi, ieri già stava molto meglio, dò un 60-40 , poi c'è qualche mal di gola, vediamo poi".



INTER- “Siamo solo all’undicesima giornata, non guardo troppo le prospettive future, giochiamo con la più forte è indubbio, per risultati e prestazioni espresse, è un bell’appuntamento, siamo in un buon momento, è una partita di cartello importante. Lo vedremo in campo se siamo all’altezza della più forte".



PRECEDENTI- "L’anno scorso abbiamo giocato partite equilibrate ma perse per episodi, di misura, con l’Inter siamo usciti magari sconfitti ma vicini come prestazioni e livello, domani vediamo, ogni gara ha un po’ la sua storia, loro sono cresciuti in autostima, hanno inserito tanti giocatori, hanno alternative importanti, è un test di grande prestigio".



PAREGGIO- “Abbiamo sempre giocato per il massimo del risultato, a inizio gara non firmi per nulla, poi alla fine magari si, ma abbiamo L'ambizione di vincerla, detta così il pareggio con la capolista può sembrare un buon risultato ma pensa se vinci...".