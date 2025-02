Atalanta, gelo totale Lookman-Gasperini: non si salutano e si ignorano al cambio

Getty Images

Due gol, un mezzo assist e una prestazione da leader assoluto.è il protagonista della vittoria dell'Atalanta a Empoli nella 26esima giornata di Serie A,La Dea dà una risposta molto forte all'eliminazione in Champions League e dal Castellani manda un segnale forte a Inter e Napoli: per lo Scudetto ci sono anche i bergamaschi. Il 5-0 rifilato all'Empoli di D'Aversa è sonoro e nella partita spicca la prova di Lookman.L'ex Leicester, reduce dal rigore sbagliato contro il Club Brugge, si rialza con una gara sontuosa: partecipa al gol di Retegui (su un suo cross spizza di testa Djimsiti prima del tocco dell'attaccante della Nazionale), poi si mette in proprio mettendo a sedere Silvestri e ancora insaccando la sua doppietta personale.

- La gioia del gol arriva,. Al 76', Lookman lascia il campo per riposare e fare spazio a Juan Cuadrado,, preferendo dirigersi dritto in panchina e dare il "cinque" ai compagni di squadra. E Gasperini?. Non sono state superate le polemiche degli ultimi giorni, dopo il duro attacco di Gasperini e la piccata replica del giocatore via social. Quanto accaduto a Empoli lo testimonia.

- A fine partita Lookman è intervenuto a Sky Sport, ma ha dribblato le polemiche. "Quello che è successo è alle spalle?" la domanda. Questa le replica del nigeriano: "Finito? (con una smorfia e un chiaro linguaggio col corpo, ndr)".- Lo stesso Gasperini è intervenuto a Sky Sport: "Lookman? Non so cosa intendi per professionalità, ma è il modo migliore per andare avanti. Professionalità da parte mia? Siamo tutti professionisti, abbiamo fatto una buona gara e dei buoni gol".

In conferenza stampa, poi, ha aggiunto: "Lookman ha sempre fatto tanti gol, almeno da quando è con noi. Lui è diventato un giocatore straordinario, soprattutto quando si è messo a disposizione della squadra diventando un super giocatore. Ha detto che ha attaccamento per i tifosi e lo apprezzo molto".